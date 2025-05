Colleferro Premio Strega 2025 La presentazione dei 12 candidati Sabato 3 Maggio ore 17 30 al Teatro Comunale Vittorio Veneto

Colleferro – Tra le 81 opere proposte quest'anno dagli Amici della domenica (un corpo elettorale di quattrocento donne e uomini

Espiazione e rinascita nel nuovo libro di Ilaria Palomba, proposto per il Premio Strega 2025 - Purgatorio è il nuovo libro della scrittrice Ilaria Palomba, edito Alter Ego Edizioni. Una storia di rinascita, espiazione e purificazione. La scrittrice attraverso il titolo evoca la dimensione del Purgatorio dantesca dove le anime, prima di bearsi della gioia celeste dovuta alle divine visioni, dovevano scontare la pena per giungere a Dio in stato di grazia e purificate. Quello che racconta Ilaria Palomba è una condizione espiante e di transizione che non ha a che fare con l’ultraterreno, bensì con la fragilità dell’inconscio e la concretezza brutale della realtà. 🔗900letterario.it

Premio Strega 2025, al via la sfida letteraria con i primi 32 titoli: ci sono anche i messinesi Terranova e Falcone - L’attesa è finita e anche stavolta Messina ha un ruolo a protagonista grazie a due autori messinesi. Il sipario sul Premio Strega 2025 si è alzato, svelando i primi 32 titoli che si contenderanno l’ambito riconoscimento letterario. Una rosa di autori e di scritti eterogenei, scelta dagli Amici... 🔗messinatoday.it

Premio Strega 2025: tra outsider e indipendenti, Bajani, Terranova e Nori risultano come favoriti - Il Premio Strega 2025 si appresta a sorprendere con una lista di dodici concorrenti che si preannunciano come un riflesso delle complessità e delle sfide del nostro tempo. In assenza di nomi illustri come Einaudi, Adelphi e La nave di Teseo, quest’anno trovano spazio editori indipendenti e scrittori emergenti. La scelta dei romanzi in gara […] 🔗periodicodaily.com

Colleferro e il Premio Strega: quando la provincia fa cultura sul serio - "È un patto tra la città e il libro, dice il sindaco Sanna, un patto di salvezza reciproca. Perché leggere è anche un modo di resistere alla velocità e alla superficialità" ... 🔗ilquotidianodellazio.it

