Collaboratori in nero Blitz dei vigili

nero. Due persone senza regolare contratto sono state scoperte in altrettanti autolavaggi durante un'operazione mirata di contrasto all'impiego illecito eseguita martedì dal personale del presidio quartieri e dal nucleo di intervento rapido motociclisti della polizia locale di Monza in collaborazione con funzionari dell'Ispettorato nazionale del lavoro.Nel primo autolavaggio, situato nel quartiere Libertà, su cinque lavoratori controllati uno era impiegato in nero: conseguentemente è stata applicata immediatamente la sospensione all'attività ai sensi della normativa che regola la sicurezza sul lavoro e la regolarità occupazionale. Analogo risultato operativo ha dato il controllo su un'altra attività di autolavaggio eseguito nel quartiere San Giuseppe, dove a fronte di tre lavoratori dipendenti controllati, uno è risultato lavorare in modo irregolare: anche in questo caso è stata applicata l'immediata sospensione dell'attività.

