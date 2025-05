Ilrestodelcarlino.it - Coda amputata al cane, Salvini:: "Pene più severe per chi maltratta"

Il ‘caso’ di Max ha fatto in poche ore il giro d’Italia, alimentando inevitabili reazioni ma, soprattutto, ponendo l’accento sulla necessità dell’inasprimento delleper questo genere di reati. Parliamo del Border Collie che, nei giorni scorsi, è stato ferito gravemente dal suo padrone. L’uomo, infatti, all’esterno di un bar cittadino ha afferrato un coltello per poi amputare con crudeltà ladel suo. Sul posto, chiamati dal titolare del locale sono intervenuti subito i volontari dell’OIPA di Modena che hanno sequestrato e portato l’animale dal veterinario per essere sottoposto a cure. Nei confronti dell’uomo è scattata la denuncia permento di animali. A chiedere che si vada avanti con la proposta voluta anche dalla Lega – già approvata alla Camera, ora al Senato – per inasprire lea chie uccide gli animali è il vicepremier e leader della Lega, Matteo. 🔗 Ilrestodelcarlino.it