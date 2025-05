Clotilde Esposito sulle voci di un flirt con l’ex tronista Michele Longobardi | “Una volta mi ha fatto da cupido”

Clotilde Esposito si racconta tra carriera e vita privata e fa riferimento alle voci sul presunto flirt con l'ex tronista di Uomini e Donne, Michele Longobardi. L'attrice ha spiegato che tra loro c'è solo una bella amicizia: "Ci conosciamo da quindici anni, ci vediamo spesso e ci vogliamo bene". 🔗 In un'intervista a Fanpage.it,si racconta tra carriera e vita privata e fa riferimento allesul presuntocon l'exdi Uomini e Donne,. L'attrice ha spiegato che tra loro c'è solo una bella amicizia: "Ci conosciamo da quindici anni, ci vediamo spesso e ci vogliamo bene". 🔗 Fanpage.it

"Fa male": il flirt con Fedez? Sarah Toscano dalla Toffanin, ecco la verità sulle voci - "Diciamo che il gossip a volte va un po' oltre": Sarah Toscano, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, lo ha detto a proposito di un suo presunto flirt col rapper Fedez. I due sono reduci dall'ultimo festival di Sanremo. "Fa parte del gioco quando si ha una carriera pubblica, fa male quando leggi certi commenti sul tuo privato, a maggior ragione quando sono cose che non sono mai successe, tanto per parlare male di te in giro", ha poi aggiunto la cantautrice, ex allieva del talent Amici. 🔗liberoquotidiano.it

“Il gossip fa parte del gioco, ma fa male quando si parla male di te in giro”: Sarah Toscano rompe il silenzio dopo le voci sul flirt con Fedez - Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, Sarah Toscano ha modo di commentare le voci secondo cui a Sanremo avrebbe lasciato una festa in compagnia di Fedez. La cantante bolla quei pettegolezzi come finti, e inizia così a fare i conti con le prime seccature derivanti dall’essere una persona con una certa popolarità: “Il gossip a volte va un po’ oltre, sai che una volta che hai una carriera pubblica il gossip fa parte del gioco”, spiega nel salotto di Canale 5. 🔗ilfattoquotidiano.it

Clotilde Esposito: «Silvia di Mare fuori? Spero che abbia il finale che si merita. Una donna si realizza non quando mette su famiglia, ma quando ama quello che fa» - Per la quinta volta l'attrice torna a interpretare nella fiction Rai il ruolo di Silvia, grazie al quale è riuscita ad avere maggiore fiducia in sé stessa e nelle sue capacità 🔗vanityfair.it

