Clayface | Le riprese del nuovo film DC in autunno

film in arrivo: Clayface.Secondo il sempre affidabile Umberto Gonzalez di The Wrap, infatti, pare che il film DC diretto da James Watkins potrebbe vedere il via alle riprese il 1° ottobre di quest’anno. Ovviamente, come accade in certe occasioni, DC Studios e Warner Bros. Pictures non hanno voluto commentare. Se la notizia fosse confermata, però, sarebbe lecito aspettarsi molto presto le prime informazioni relative al cast. A tal proposito, in una dichiarazione recente sul casting, James Gunn (co-CEO di DC Studios) ha affermato che il ruolo di Clayface di sicuro non sarà interpretato da Alan Tudyk. L’attore, va ricordato, ha prestato la voce al personaggio nel film animato “Creature Commandos” e nella serie animata di Harley Quinn, entrambi progetti DC usciti quest’anno. 🔗 Universalmovies.it - Clayface | Le riprese del nuovo film DC in autunno Con la produzione di Sgt. Rock sospesa a tempo indeterminato i fan del DCU sono pronti a gioire in merito ad un altroin arrivo:.Secondo il sempre affidabile Umberto Gonzalez di The Wrap, infatti, pare che ilDC diretto da James Watkins potrebbe vedere il via alleil 1° ottobre di quest’anno. Ovviamente, come accade in certe occasioni, DC Studios e Warner Bros. Pictures non hanno voluto commentare. Se la notizia fosse confermata, però, sarebbe lecito aspettarsi molto presto le prime informazioni relative al cast. A tal proposito, in una dichiarazione recente sul casting, James Gunn (co-CEO di DC Studios) ha affermato che il ruolo didi sicuro non sarà interpretato da Alan Tudyk. L’attore, va ricordato, ha prestato la voce al personaggio nelanimato “Creature Commandos” e nella serie animata di Harley Quinn, entrambi progetti DC usciti quest’anno. 🔗 Universalmovies.it

