Claudio Vignali un piano solo che illumina Bergamo per l’International Jazz Day

Bergamo. Un giardino, un pianoforte e la luce del tardo pomeriggio che accarezza le mura venete: così la città ha celebrato l'International Jazz day, nel suggestivo scenario dei giardini PwC dell'Accademia Carrara, con il concerto in piano solo di Claudio Vignali, ospite del Bergamo Jazz Festival.In un clima intimo e raccolto, con il pubblico seduto sull'erba, chi su una coperta, chi su un cuscino, Vignali ha guidato gli ascoltatori in un vero e proprio viaggio musicale, in cui classica e Jazz si sono intrecciati con naturalezza e profondità, dando vita a un racconto sonoro coinvolgente.L'equilibrio tra tradizione e modernità è il tratto distintivo del pianista bolognese, capace di alternare momenti lirici e riflessivi a improvvisazioni audaci, in cui emergono anche echi di elettronica e rimandi alla canzone d'autore italiana.

International Jazz Day con il piano di Vignali tra verde e arte - EVENTO. Il 30 aprile si terrà la celebrazione musicale, patrocinata nel mondo dall’Unesco, che ha Herbie Hancock come ambasciatore. Il pianista Claudio Vignali terrà un concerto gratuito nei Giardini PwC dell’Accademia Carrara. 🔗ecodibergamo.it

