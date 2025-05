Claudio Chiappucci torna a Biancavilla | El Diablo ospite d' onore per la Cronoscalata Pantani

Claudio Chiappucci è tornato ieri mattina a Biancavilla, ospite nell'aula consiliare del Comune. La visita del celebre scalatore, soprannominato "El Diablo", precede la sua partecipazione come ospite straordinario alla "Cronoscalata Salita Pantani", in programma domani, 1°. 🔗 Cataniatoday.it - Claudio Chiappucci torna a Biancavilla: "El Diablo" ospite d'onore per la Cronoscalata Pantani Il campione di ciclismoto ieri mattina anell'aula consiliare del Comune. La visita del celebre scalatore, soprannominato "El", precede la sua partecipazione comestraordinario alla "Salita", in programma domani, 1°. 🔗 Cataniatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Biancavilla, il primo maggio la cronoscalata "Salita Pantani" con Claudio Chiappucci - A Biancavilla, la cronoscalata "Salita Pantani" di ciclismo - la salita più lunga (20 chilometri) del Parco Ciclistico Etna - già alla seconda edizione fa un salto di qualità. La prova si terrà l’1 maggio ed è organizzata dall’Asd Ciclistica Catanese. Quest’anno la cronoscalata "Salita Pantani" è... 🔗cataniatoday.it

Claudio Baglioni torna in concerto a Verona per il suo viaggio in musica "Piano di volo soloTris" - Dopo il successo di "Solo" e "SoloBis", Claudio Baglioni prosegue il suo viaggio musicale dal vivo con "Piano di volo soloTris", un nuovo capitolo della sua esperienza concertistica nei teatri lirici. Il cantautore romano sarà il protagonista assoluto di un concerto-racconto in cui musica... 🔗veronasera.it

Claudio Chiappucci: il ‘Diablo’ si racconta: aneddoti, sfide e futuro del campione di Uboldo - E’ il “Diablo” Claudio Chiappucci l’ospite della puntata odierna di Bike Today presentata da Gian Luca Giardini. Il campione varesino si racconta dalla Spagna dove è ospite di un camp di ciclismo organizzato da InBici 🔗oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Claudio Chiappucci torna a Biancavilla: El Diablo ospite d'onore per la Cronoscalata Pantani; Biancavilla, il primo maggio la cronoscalata 'Salita Pantani' con Claudio Chiappucci; Ciclismo, Chiappucci in visita a Biancavilla; Biancavilla, il primo maggio la cronoscalata Salita Pantani con Claudio Chiappucci. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ciclismo, torna la Andalas Strade Sarde tra bei paesaggi e dure salite: 2534 metri di dislivello, testimonial il Diablo Chiappucci - Sarà Claudio Chiappucci il testimonial della prossima edizione della Gran Fondo Andalas Strade Sarde, che andrà in scena il prossimo 4 maggio. La gara prenderà il via dai Bastioni Colombo di ... 🔗sassarinotizie.com