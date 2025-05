Classica di Francoforte 2025 vince Matthews

Francoforte (Germania), 1 maggio 2025 – Le Classiche più importanti sono già alle spalle, ma per chiudere la stagione ne manca ancora una all'appello, quella che apre il mese di maggio: la Classica di Francoforte 2025, che premia Michael Matthews.La cronaca della garaPer l'australiano si chiude un digiuno lungo 8 mesi che porta al sigillo numero 43 in carriera: al secondo posto si piazza Magnus Cort Nielsen, che con l'arrivo nella volata di gruppo non è riuscito a capitalizzare al meglio il gran lavoro svolto nell'arco della giornata dalla sua Uno-X Mobility. La corsa si era aperta con una prima fuga, con protagonisti Pierre Thierry e Laurence Pithie, ma è sull'ultimo passaggio sul Mammolshain che la situazione si infiamma grazie all'attacco di Maximilian Schachmann, Andreas Leknessund e Gregor Muhlberger, a loro volta tallonati da Neilson Powless e Fredrik Dversnes. 🔗 Sport.quotidiano.net - Classica di Francoforte 2025, vince Matthews (Germania), 1 maggio– Le Classiche più importanti sono già alle spalle, ma per chiudere la stagione ne manca ancora una all'appello, quella che apre il mese di maggio: ladi, che premia Michael.La cronaca della garaPer l'australiano si chiude un digiuno lungo 8 mesi che porta al sigillo numero 43 in carriera: al secondo posto si piazza Magnus Cort Nielsen, che con l'arrivo nella volata di gruppo non è riuscito a capitalizzare al meglio il gran lavoro svolto nell'arco della giornata dalla sua Uno-X Mobility. La corsa si era aperta con una prima fuga, con protagonisti Pierre Thierry e Laurence Pithie, ma è sull'ultimo passaggio sul Mammolshain che la situazione si infiamma grazie all'attacco di Maximilian Schachmann, Andreas Leknessund e Gregor Muhlberger, a loro volta tallonati da Neilson Powless e Fredrik Dversnes. 🔗 Sport.quotidiano.net

Classica di Francoforte 2025: il percorso ai raggi X. Si affrontano più volte Feldberg e Mammolshain - Prima dell’inizio dei grandi corse a tappe, tra meno di dieci giorni comincia il Giro d’Italia 2025, c’è ancora spazio per un’ultima classica primaverile. Si tratta del GP di Francoforte, denominata anche Eschborn-Frankfurt, che sono rispettivamente le città di partenza ed arrivo di una corsa arrivata alla sua sessantaduesima edizione. I corridori dovranno affrontare 198,7 chilometri, sicuramente frastagliati e con alcune asperità da affrontare fin dalla prima parte. 🔗oasport.it

