Classica di Francoforte 2025 Michael Matthews trionfa in volata Settimo Oldani

LIVE Classica di Francoforte 2025 in DIRETTA: Pithie e Thierry con cinque minuti di vantaggio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 14.00 13.11: In casa Italia c’è grande attesa soprattutto per Simone Velasco. Il corridore dell’Astana ha chiuso al quarto posto la Liegi ed è in grande forma. 13.07: Sono stati percorsi i primi 30 chilometri. 13.04: Anche il gruppo sta affrontando il primo passaggio sul Feldberg. 13.00: Il vantaggio di Pierre Thierry (Arkéa – B&B Hotels) e Laurence Pithie (Red Bull – BORA – hansgrohe) ha raggiunto i cinque minuti. 🔗oasport.it

Classica di Francoforte 2025: il percorso ai raggi X. Si affrontano più volte Feldberg e Mammolshain - Prima dell’inizio dei grandi corse a tappe, tra meno di dieci giorni comincia il Giro d’Italia 2025, c’è ancora spazio per un’ultima classica primaverile. Si tratta del GP di Francoforte, denominata anche Eschborn-Frankfurt, che sono rispettivamente le città di partenza ed arrivo di una corsa arrivata alla sua sessantaduesima edizione. I corridori dovranno affrontare 198,7 chilometri, sicuramente frastagliati e con alcune asperità da affrontare fin dalla prima parte. 🔗oasport.it

LIVE Classica di Francoforte 2025 in DIRETTA: l’Italia si affida a Velasco e Bagioli - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 14.00 12.00: Buongiorno. Cominciamo la diretta della Classica di Francoforte. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Classica di Francoforte, corsa giunta alla 62° edizione. Ultima classica primaverile prima dei Grandi Giri, la Classica di Francoforte odierna prenderà il via da Eschborn, e si concluderà a Francoforte dopo 198. 🔗oasport.it

