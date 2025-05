Clair Obscur | Expedition 33 ecco la storia straordinaria del compositore della colonna sonora

storia che sembra uscita da un film: Lorien Testard, un giovane compositore francese, ha visto cambiare la sua vita grazie a SoundCloud e alla sua passione per la musica dei videogiochi. Oggi è l'autore della straordinaria colonna sonora di Clair Obscur: Expedition 33, uno dei giochi più acclamati del momento, già considerato da molti un candidato forte al titolo di Game of the Year. Un titolo che unisce grafica fotorealistica e combattimenti a turni, sfidando i pregiudizi dell'industria e dimostrando che innovazione e tradizione possono coesistere.Grazie a Windows Central scopriamo che Testard ha iniziato a comporre per diletto, pubblicando un brano a settimana per affinare il proprio stile. Dopo aver caricato circa cinquanta tracce su SoundCloud, ha condiviso una sua composizione su un forum dedicato ai giochi indie.

