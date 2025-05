Civitanovese | Ultima Chance per Evitare la Retrocessione contro la Sambenedettese

Civitanovese senza che, nella maggior parte dei casi, si tramutasse in realtà, stavolta non c’è più spazio per risultati alternativi e non sussistono margini di rimedio cui potersi aggrappare nelle partite successive. L’Ultima di campionato è un dentro o fuori, pur con le sue sfumature a cui, in ogni caso, è bene non pensare. Conquistare tre punti in casa della Sambenedettese non darebbe alcuna possibilità di salvezza diretta, ma allo stesso tempo eviterebbe il drammatico epilogo della Retrocessione senza passare per i playout. Nella peggiore delle ipotesi, cioè una conclusione al penultimo posto a pari merito con altre formazioni, la Civitanovese dovrà disputare un pre-spareggio per decidere se andare ai playout oppure scivolare in Eccellenza. 🔗 Sport.quotidiano.net - Civitanovese: Ultima Chance per Evitare la Retrocessione contro la Sambenedettese Obbligo vittoria. Se finora questa espressione aveva accompagnato fin troppe vigilie alle varie partite dellasenza che, nella maggior parte dei casi, si tramutasse in realtà, stavolta non c’è più spazio per risultati alternativi e non sussistono margini di rimedio cui potersi aggrappare nelle partite successive. L’di campionato è un dentro o fuori, pur con le sue sfumature a cui, in ogni caso, è bene non pensare. Conquistare tre punti in casa dellanon darebbe alcuna possibilità di salvezza diretta, ma allo stesso tempo eviterebbe il drammatico epilogo dellasenza passare per i playout. Nella peggiore delle ipotesi, cioè una conclusione al penultimo posto a pari merito con altre formazioni, ladovrà disputare un pre-spareggio per decidere se andare ai playout oppure scivolare in Eccellenza. 🔗 Sport.quotidiano.net

