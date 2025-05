Civitanova-Trento oggi Superlega volley 2025 | orario gara-2 tv programma streaming

oggi giovedì 1° maggio (ore 18.15) si gioca Civitanova-Trento, gara-2 della finale scudetto di volley maschile. All’Eurosuole Forum prosegue la serie al meglio delle cinque partite: i dolomitici si sono imposti con uno schiacciante 3-0 di fronte al proprio nell’appuntamento di apertura disputato quattro giorni fa e si presenteranno in vantaggio nella tana della Lube. I Campioni d’Europa riusciranno a involarsi sul 2-0 oppure i cucinieri pareggeranno i conti?LA DIRETTA LIVE DI Civitanova-Trento DI volley DALLE 18.15I ragazzi di coach Fabio Soli sono sembrati più pimpanti nelle fasi calde, ma gli uomini di Giampaolo Medei hanno tutte le carte in regola per ribaltare la situazione, proprio come successo nella semifinale contro Perugia dove hanno annullato un match-point decisivo in gara-3. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente e appassionante, di fondamentale importanza nell’economia di questa lotta per la conquista del tricolore. 🔗 Oasport.it - Civitanova-Trento oggi, Superlega volley 2025: orario gara-2, tv, programma, streaming giovedì 1° maggio (ore 18.15) si gioca-2 della finale scudetto dimaschile. All’Eurosuole Forum prosegue la serie al meglio delle cinque partite: i dolomitici si sono imposti con uno schiacciante 3-0 di fronte al proprio nell’appuntamento di apertura disputato quattro giorni fa e si presenteranno in vantaggio nella tana della Lube. I Campioni d’Europa riusciranno a involarsi sul 2-0 oppure i cucinieri pareggeranno i conti?LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 18.15I ragazzi di coach Fabio Soli sono sembrati più pimpanti nelle fasi calde, ma gli uomini di Giampaolo Medei hanno tutte le carte in regola per ribaltare la situazione, proprio come successo nella semifinale contro Perugia dove hanno annullato un match-point decisivo in-3. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente e appassionante, di fondamentale importanza nell’economia di questa lotta per la conquista del tricolore. 🔗 Oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Perugia-Civitanova oggi in tv, Superlega volley 2025: orario gara-3, canale, programma in chiaro, streaming - Oggi mercoledì 16 aprile (ore 20.30) si gioca Perugia-Civitanova, gara-3 della semifinale scudetto di volley maschile. I Block Devils conducono la serie per 2-0 e stasera possono chiudere i conti di fronte al proprio pubblico: i Campioni d’Italia sono a una sola vittoria dalla qualificazione all’atto conclusivo, mentre la Lube sarà chiamata a imporsi in trasferta per tenere aperta la serie al meglio delle cinque partite. 🔗oasport.it

Trento-Civitanova oggi in tv, Superlega volley 2025: orario gara-1 finale, programma, streaming - Oggi domenica 27 aprile (ore 18.30) si gioca Trento-Civitanova, gara-1 della finale scudetto di volley maschile. Alla ilT Quotidiano Arena incomincerà la serie che assegnerà il tricolore: chi vincerà tre partite conquisterà il titolo e succederà a Perugia nell’albo d’oro. I dolomitici avranno il vantaggio di giocare di fronte al proprio pubblico in questo appuntamento d’apertura e hanno goduto di più giorni di riposo agli avversari dopo le semifinali. 🔗oasport.it

Perugia-Civitanova oggi in tv, Superlega volley 2025: orario gara-1 semifinale, programma, streaming - Oggi sabato 5 aprile (ore 20.30) si gioca Perugia-Civitanova, gara-1 della semifinale scudetto di volley maschile. Incomincia l’intenso confronto al meglio delle cinque partite, accede all’atto conclusivo la formazione che vincerà tre incontri: da una parte la compagine umbra che ha chiuso la regular season al secondo posto e che giocherà la Final Four di Champions League, dall’altra la formazione marchigiana che ha terminato la stagione regolare in terza posizione e che ha alzato al cielo la Coppa Italia. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Del Monte® Coppa Italia: Civitanova, Trento e Verona in Semifinale; Superlega, Nikolov show: Civitanova batte Trento. Perugia ingiocabile, Modena ok, bene Verona; Play Off: Perugia-Civitanova, Trento-Piacenza al via le semifinali; SuperLega Volley, Perugia Piacenza e Civitanova Trento: date e dove vederle. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Civitanova-Trento oggi in tv, Superlega volley 2025: orario gara-2, programma, streaming - Oggi giovedì 1° maggio (ore 18.15) si gioca Civitanova-Trento, gara-2 della finale scudetto di volley maschile. All'Eurosuole Forum prosegue la serie al ... 🔗oasport.it

LIVE Civitanova-Trento, Superlega volley 2025 in DIRETTA: gara-2 già decisiva - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Trento, gara-2 valevole per la finale ... 🔗oasport.it

Volley maschile, finale scudetto: Civitanova ospita Trento in Gara 2 - Giovedì 1 maggio è in programma Civitanova-Trento, Gara 2 della finale scudetto della SuperLega di volley: in Gara 1 ha vinto Trento ... 🔗it.blastingnews.com