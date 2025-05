Cittadina del mondo

mondo del cinema?"Il cinema è sempre stato nei miei pensieri, fin da quando ero piccola, ma pensavo fosse un sogno irraggiungibile. 🔗 Quotidiano.net - Cittadina del mondo Volto magnetico e presenza intensa, George Li è una delle rivelazioni della serie Rai Mare Fuori. Il suo personaggio porta sullo schermo sfumature complesse e profondamente umane, grazie a una recitazione autentica e potente. Il percorso di George comincia però molto prima del successo televisivo, in una vita divisa tra Parigi, Canada e Firenze.Ha vissuto a Parigi, studiato in Canada e trascorso l’infanzia a Firenze. Dov’è ’casa’?"Dirlo per me è davvero difficile. Parigi è affascinante ed elegante, Firenze è magnifica. Ma io voglio fare, muovermi: per me vivere significa proprio questo. Quindi casa, alla fine, è dove si sta bene. Ora sono a Roma e la sto amando. In ogni angolo trovo qualcosa di diverso da contemplare".Come si è avvicinata aldel cinema?"Il cinema è sempre stato nei miei pensieri, fin da quando ero piccola, ma pensavo fosse un sogno irraggiungibile. 🔗 Quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Sanità, Palermo capitale dell’infermieristica internazionale: convegno con interventi di esperti da tutto il mondo - Esperti provenienti da varie parti del mondo si riuniranno l’otto e il nove aprile a Palermo per discutere del futuro della professione infermieristica. Il convegno, organizzato dall’Ordine degli Infermieri di Palermo in collaborazione con l’associazione “Professionisti della salute”, si terrà al... 🔗palermotoday.it

Manifestazione M5s Roma, giusta l'opposizione al riarmo ma non basta, occorre battersi contro UE e Nato per un mondo multipolare - Una manifestazione partecipatissima, che merita un'analisi Migliaia di persone in piazza ieri per la manifestazione organizzata dal Movimento 5 stelle contro il riarmo dell'Unione Europea, più precisamente contro il folle piano detto Rearm Europe, voluto da Ursula von der Leyen, vestale dei m 🔗ilgiornaleditalia.it

Offerta imperdibile di Mondo Convenienza, così puoi rinnovare la tua casa a basso costo - Mondo Convenienza regala sempre tante offerte ai suoi clienti, per rinnovare la propria casa e permettere alle persone di compiere la spesa necessaria: tutti i dettagli Può succedere che le persone abbiano bisogno di dover rinnovare la propria casa. Magari è passato tanto tempo dall’ultima volta che si sono svolti dei lavori. O comunque gli ... Leggi tutto L'articolo Offerta imperdibile di Mondo Convenienza, così puoi rinnovare la tua casa a basso costo sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

Le notizie più recenti da fonti esterne

Queste sono le 10 città più romantiche al mondo: Roma è prima in Europa; Ecco la città più silenziosa al mondo, dove si dorme benissimo; Le città più belle del mondo? Ecco le 39 che vi lasceranno senza fiato; Le 10 città con più miliardari al mondo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cittadina del mondo - George Li tra le interpreti di ’Mare Fuori’ "Ho vissuto tra Francia, Italia e Canada. La casa? Alla fine è dove ti senti bene". . 🔗msn.com

Le 10 città più stressanti del mondo: in classifica c’è anche una località italiana - Quali sono le città più stressanti del mondo? Nella classifica del 2025 c'è anche una città italiana, ma non è una sorpresa. 🔗msn.com

Passaporto, dagli Usa alle Antille tutti gli Stati del mondo dove si può prendere la cittadinanza investendo - In giro per il mondo ci sono tanti Stati disposti a concedere la cittadinanza in cambio di investimenti. Ecco quali sono ... 🔗msn.com