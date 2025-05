Cittadella-Brescia | malore sugli spalti posticipato l’inizio della partita di serie B

Brescia, 1 maggio 2025 – Momenti di apprensione all'inizio del match tra le Rondinelle Bresciane e il Cittadella. Il fischio d'inizio della partita Cittadella-Brescia, in programma oggi, giovedì 1 maggio, ritardato a causa del malore di un tifoso. La gara della 36a giornata della serie B allo stadio Tombolato era in programma alle 17.15, ma le squadre sono tornate negli spogliatoi mentre intervenivano i sanitari, prima dell'arrivo anche dell'elisoccorso. Dalla quart'ultima giornata di serie B, in programma il 1° maggio, potrebbero scaturire nuovi verdetti importanti, dopo quello già maturato qualche settimana fa con la promozione del Sassuolo in serie A.

