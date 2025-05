Cittadella-Brescia che shock | tifoso in arresto cardiaco elicottero in campo prima della partita

della sfida è stato posticipato alle 18:30, quando la gara è iniziata dopo la lunga attesa. 🔗 Il velivolo è atterrato all'interno dell'impianto per caricare la persona messa sulla barella dal personale sanitario. Il fischio d'iniziosfida è stato posticipato alle 18:30, quando la gara è iniziata dopo la lunga attesa. 🔗 Fanpage.it

