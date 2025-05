Città del Vaticano l’affronto di Cipriani al Conclave | si presenta in porpora nonostante le sanzioni per pedofilia

Città DEL Vaticano – Ha suscitato sconcerto e indignazione, soprattutto in America Latina, la presenza dell’arcivescovo emerito di Lima, Juan Luis Cipriani Thorne, alle congregazioni dei cardinali in vista del Conclave del 7 maggio. A sorprendere non è solo il ritorno sulla scena del presule cileno, ma il modo in cui lo ha fatto: vestito da cardinale, con la tradizionale talare bordata di rosso, malgrado le restrizioni che papa Francesco gli aveva imposto nel 2019.Lunedì mattina, pochi minuti prima delle 9, Cipriani è stato avvistato mentre varcava in auto l’ingresso Vaticano di via Paolo VI, diretto all’aula del Sinodo. La scena non è passata inosservata: l’abito indossato rappresenta una sfida esplicita alle misure disciplinari adottate dal pontefice recentemente scomparso, che gli aveva vietato di utilizzare le insegne cardinalizie, di rilasciare dichiarazioni pubbliche e, pur se ormai ultraottantenne, di partecipare a un Conclave. 🔗 Thesocialpost.it - Città del Vaticano, l’affronto di Cipriani al Conclave: si presenta in porpora nonostante le sanzioni per pedofilia DEL– Ha suscitato sconcerto e indignazione, soprattutto in America Latina, la presenza dell’arcivescovo emerito di Lima, Juan LuisThorne, alle congregazioni dei cardinali in vista deldel 7 maggio. A sorprendere non è solo il ritorno sulla scena del presule cileno, ma il modo in cui lo ha fatto: vestito da cardinale, con la tradizionale talare bordata di rosso, malgrado le restrizioni che papa Francesco gli aveva imposto nel 2019.Lunedì mattina, pochi minuti prima delle 9,è stato avvistato mentre varcava in auto l’ingressodi via Paolo VI, diretto all’aula del Sinodo. La scena non è passata inosservata: l’abito indossato rapuna sfida esplicita alle misure disciplinari adottate dal pontefice recentemente scomparso, che gli aveva vietato di utilizzare le insegne cardinalizie, di rilasciare dichiarazioni pubbliche e, pur se ormai ultraottantenne, di partecipare a un. 🔗 Thesocialpost.it

Approfondimenti da altre fonti

In Vaticano scoppia il caso Cipriani, cardinale sanzionato per abusi che partecipa alle riunioni pre-Conclave - Juan Luis Cipriani, membro dell’Opus Dei e già arcivescovo di Lima, nel 2019 fu sanzionato da Papa Francesco per accuse ritenute dal Santo Padre credibili di abusi sessuali su minori risalenti ai primi anni '80. Il porporato sta partecipando a incontri e riunioni pre-Conclave.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Viterbo e il Vaticano, cosa c'è di vero nel divieto di chiamarsi "città dei papi"? - Il Vaticano e il divieto per Viterbo di usare l'appellativo "città dei papi" durante il Giubileo. Questo il contenuto di un articolo di ViterboToday pubblicato ieri, primo aprile. Il motivo del divieto, è stato sciorinato, i troppi pellegrini, soprattutto stranieri, che si sarebbero confusi... 🔗viterbotoday.it

Formazione salvavita nella Città del Vaticano con rianimatore brindisino - CELLINO SAN MARCO - Ieri, mercoledì 9 aprile, il dott. Fausto D'Agostino, originario di Cellino San Marco, anestesista rianimatore presso il Campus Bio-Medico di Roma e presidente del Centro formazione medica (Cfm), e monsignor Jean-Marie Gervais, cappellano di Sua Santità e presidente... 🔗brindisireport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Caso Cipriani in Conclave: sanzionato da Francesco per pedofilia si presenta vestito da cardinale; Scandalo in Vaticano, è arrivato proprio quel cardinale! “Accuse atroci, non doveva esserci”. 🔗Su questo argomento da altre fonti