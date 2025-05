Citizen Science studenti della Bicocca mappano il microbioma urbano

Bicocca.Il progetto intende esplorare e valorizzare la biodiversità microbica negli spazi urbani, partendo dal campus universitario, e promuovere un nuovo approccio partecipativo alla scienza.I microrganismi, spesso etichettati come minacce, sono in realtà essenziali per la salute umana e degli ecosistemi. Regolano l’equilibrio ambientale, purificano aria, acqua e suolo, e la simbiosi con loro è necessaria per la nostra sopravvivenza e per prevenire molte malattie croniche. Tuttavia, oltre il 99 per cento delle specie microbiche rimane sconosciuto, e la percezione pubblica è ancora influenzata dal timore dei patogeni, nonostante solo una piccola percentuale dei batteri sia effettivamente dannosa. 🔗 Dare voce agli invisibili alleati per la salute dell’ambiente: questo è l’obiettivo principale dell’innovativo progetto dal titolo “Microbi Fantastici e Dove Trovarli”, seconda campagna di BiUniCrowd, il programma di crowdfunding dell’Università di Milano-.Il progetto intende esplorare e valorizzare la biodiversità microbica negli spazi urbani, partendo dal campus universitario, e promuovere un nuovo approccio partecipativo alla scienza.I microrganismi, spesso etichettati come minacce, sono in realtà essenziali per la salute umana e degli ecosistemi. Regolano l’equilibrio ambientale, purificano aria, acqua e suolo, e la simbiosi con loro è necessaria per la nostra sopravvivenza e per prevenire molte malattie croniche. Tuttavia, oltre il 99 per cento delle specie microbiche rimane sconosciuto, e la percezione pubblica è ancora influenzata dal timore dei patogeni, nonostante solo una piccola percentuale dei batteri sia effettivamente dannosa. 🔗 Ildenaro.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Citizen Science. Il Parco dei Castelli Romani al lavoro con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Cronache Cittadine PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI (Luciana Vinci) – Favorire la partecipazione attiva dei Cittadini nella ricerca scientifica: è la Citizen L'articolo Citizen Science. Il Parco dei Castelli Romani al lavoro con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗cronachecittadine.it

Consumo di acqua nei giardini privati: L’Orto Botanico dell’Università lancia un progetto di citizen science - Quanta acqua si consuma nei giardini privati? E quale è l’impatto ambientale delle abitudini di irrigazione? L’Orto Botanico dell’Università di Parma prova ad appurarlo attraverso un’iniziativa di citizen science aperta a tutte e tutti, fondata sulla distribuzione gratuita di semplici contatori... 🔗parmatoday.it

Ambiente, “City Nature Challenge”: citizen science per la biodiversità - Torna anche nel 2025 il City Nature Challenge (Cnc), una gara internazionale tra centinaia di citta’ in tutto il mondo per documentare la biodiversita’ e diffondere la cultura della tutela dell’ambiente, con il coordinamento dell’Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei XL. Il City Nature Challenge, nato nel 2016 in occasione della prima Giornata della Citizen Science (Scienza dei Cittadini) a opera dell’Accademia delle Scienze della California (San Francisco) e del Museo di Storia Naturale della Contea di Los Angeles, e’ diventato una delle maggiori iniziative mondiali di Citizen ... 🔗ildenaro.it

Cosa riportano altre fonti

Microbi Fantastici e Dove Trovarli, progetto Bicocca; Ridurre il divario tra Intelligenza Artificiale e Società; Studenti e fake news: a riconoscere le «bufale» si impara in classe; Il 27 e 28 settembre a Milano MEETmeTonight 2024, l'evento dedicato alla divulgazione scientifica. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Fra citizen science, monitoraggio costiero e impegno civile, ottanta studenti raccolgono sette chili di plastica sulla spiaggia dell’Olivo - L’iniziativa di Citizen Science è stata promossa dal progetto ... ha visto infatti la partecipazione di 80 studenti provenienti dalla scuola Secondaria di I grado “2 Giugno” dell ... 🔗cittadellaspezia.com

Fra citizen science, monitoraggio costiero e impegno civile, ottanta studenti raccolgono sette chili di plastica sulla spiaggia dell’Olivo - Continua a leggere Fra citizen science, monitoraggio costiero e impegno civile, ottanta studenti raccolgono sette chili di plastica sulla spiaggia dell’Olivo su Città della Spezia ... 🔗msn.com