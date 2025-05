Circolazione ferroviaria sospesa per lavori notturni tra Verona e Grisignano di Zocco

Circolazione ferroviaria modificata nella notte tra il 3 e il 4 maggio per interventi infrastrutturali sulla linea Verona-Venezia.Dalle 20.10 del 3 maggio alle 7.50 del 4 maggio 2025, i treni non potranno viaggiare tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Grisignano di Zocco per consentire. 🔗 Veronasera.it - Circolazione ferroviaria sospesa per lavori notturni tra Verona e Grisignano di Zocco modificata nella notte tra il 3 e il 4 maggio per interventi infrastrutturali sulla linea-Venezia.Dalle 20.10 del 3 maggio alle 7.50 del 4 maggio 2025, i treni non potranno viaggiare tra le stazioni diPorta Nuova ediper consentire. 🔗 Veronasera.it

