Circolare di Valditara sui compiti | Gilda critica la mancanza di fiducia verso i docenti

Circolare del Ministro Valditara sulla limitazione dei compiti a casa non sorprende la Gilda degli Insegnanti, che anzi la interpreta come l’ennesima conferma dello scarso riconoscimento del ruolo del personale scolastico. A dichiararlo è Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Gilda, sottolineando come il provvedimento rifletta una certa sfiducia verso i docenti italiani. La . Circolare di Valditara sui compiti: Gilda critica la mancanza di fiducia verso i docenti Scuolalink. 🔗 Ladel Ministrosulla limitazione deia casa non sorprende ladegli Insegnanti, che anzi la interpreta come l’ennesima conferma dello scarso riconoscimento del ruolo del personale scolastico. A dichiararlo è Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale della, sottolineando come il provvedimento rifletta una certa sitaliani. La .disuiladiScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

