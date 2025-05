Liberoquotidiano.it - Cipriani, il cardinale accusato di pedofilia sfida la memoria di Papa Francesco

Nella mattinata di giovedì, poco prima delle 9, come ha raccontato Repubblica una Toyota Yaris ha percorso via Paolo VI, costeggiando il colonnato del Bernini fino all’ingresso del Vaticano che conduce all’aula del Sinodo, laddove in questi giorni pregni si ritrovano congregazioni cardinalizie. E seduto sul lato passeggero dell'auto ecco un uomo in talare bordata di rosso: era il presule cileno Juan LuisThorne. Il punto è che la sua presenza alle riunioni che precedono il conclave sta sollevando polemiche, in particolare in America Latina. E il suo abbigliamento rappresenta una chiaraa una limitazione imposta da. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42449875Ma non è tanto una questione di abito., ex arcivescovo di Lima, infatti era stato coinvolto in accuse di, motivo per cuilo aveva sottoposto a diverse restrizioni: non solo gli era stato vietato di indossare i simboli cardinalizi, ma anche di rientrare in Perù senza autorizzazione, di fare dichiarazioni pubbliche e, qualora ne avesse avuto l’età, di partecipare a un futuro conclave. 🔗 Liberoquotidiano.it