Cinque giovani morti in sei giorni Giacomo aveva 20 anni Marco ne aveva appena compiuti 34 | addio anche a Davide Andrea e Vedad

Cinque giovani vite spazzate via in meno di una settimana. Le strade della Marca trevigiana sono diventate teatro di una vera e propria strage, consumatasi in sei giorni con una drammatica sequenza di incidenti mortali. Quattro croci nuove si aggiungono a quella già piantata domenica scorsa a Meolo, lungo la Treviso-Mare, al confine con Roncade. Un bilancio insostenibile che ha spinto le Procure competenti – compresa quella di Venezia – ad aprire altrettante inchieste per omicidio stradale colposo. Non si tratta ancora di responsabilità accertate, ma di un atto dovuto per fare chiarezza sulle dinamiche ancora poco chiare degli schianti, e per garantire i diritti degli indagati, spesso i conducenti dei mezzi coinvolti, siano essi automobili o trattori.“Credo che sulle strade della Marca ci sia poco da dire sulle infrastrutture. 🔗 vite spazzate via in meno di una settimana. Le strade della Marca trevigiana sono diventate teatro di una vera e propria strage, consumatasi in seicon una drammatica sequenza di incidenti mortali. Quattro croci nuove si aggiungono a quella già piantata domenica scorsa a Meolo, lungo la Treviso-Mare, al confine con Roncade. Un bilancio insostenibile che ha spinto le Procure competenti – compresa quella di Venezia – ad aprire altrettante inchieste per omicidio stradale colposo. Non si tratta ancora di responsabilità accertate, ma di un atto dovuto per fare chiarezza sulle dinamiche ancora poco chiare degli schianti, e per garantire i diritti degli indagati, spesso i conducenti dei mezzi coinvolti, siano essi automobili o trattori.“Credo che sulle strade della Marca ci sia poco da dire sulle infrastrutture. 🔗 Caffeinamagazine.it

