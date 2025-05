Cinisi esplosione in una palazzina vicino al Comune | sospetta fuga di gas da un appartamento

Comune di Cinisi, dove un’esplosione ha scosso una palazzina a due piani. L’allarme è stato lanciato attraverso il numero unico di emergenza e ha portato sul posto i vigili del fuoco, intervenuti. 🔗 Palermotoday.it - Cinisi, esplosione in una palazzina vicino al Comune: sospetta fuga di gas da un appartamento Attimi di paura questo pomeriggio in via Domenico Giunta, a pochi passi dalla sede deldi, dove un’ha scosso unaa due piani. L’allarme è stato lanciato attraverso il numero unico di emergenza e ha portato sul posto i vigili del fuoco, intervenuti. 🔗 Palermotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Esplosione in una palazzina a Villanterio vicino Pavia, salvate le persone tra le macerie - Esplosione in una palazzina di via Donizetti a Villanterio, vicino Pavia: stabile sventrato, soccorsi sul posto, residenti estratti vivi dalle macerie 🔗notizie.virgilio.it

Esplosione vicino Villa Pamphilj a Roma: crolla palazzina di due piani. Un uomo estratto vivo dalle macerie - Una violenta esplosione ha investito e distrutto oggi, domenica 23 marzo, una palazzina di due piani in via Vitellia, all’angolo con via Pio Foà, a Roma, in zona Gianicolense, nel quartiere Monteverde, dove una probabile fuga di gas ha sventrato l’edificio, da cui i soccorritori hanno estratto un uomo trovato ancora vivo sotto le macerie. #Roma, esplosione e crollo intorno alle 9 di un’abitazione di due piani in zona Monteverde: i #vigilidelfuoco hanno estratto dalle macerie un uomo in vita. 🔗tpi.it

Esplosione in casa a Martiniana Po vicino Cuneo per fuga di gas: crolla palazzina, un morto e diversi feriti - Per via di una esplosione, una palazzina è parzialmente crollata a Martiniana Po vicino Cuneo: ci sono un morto, due feriti non gravi e alcuni dispersi 🔗notizie.virgilio.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cinisi, esplosione in una palazzina vicino al Comune: sospetta fuga di gas da un appartamento; Cinisi: esplosione in una palazzina di due piani, nessun ferito; Esplode una palazzina a Cinisi: vigili del fuoco sul posto; Esplosione in una palazzina a Cinisi, sul posto vigili del fuoco e carabinieri. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cinisi: esplosione in una palazzina di due piani, nessun ferito - Intervenuti i vigili del Fuoco e i Carabinieri. Da chiarire le dinamiche dell'accaduto. A Palermo nelle stesse ore fiamme davanti ad un supermercato, anche qui nessun ferito ... 🔗msn.com

Cinisi, esplosione in una palazzina vicino al Comune: sospetta fuga di gas da un appartamento - Scoppi e calcinacci in via Domenico Giunta, a pochi passi dalla sede dell'amministrazione locale. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Danneggiata un'auto, nessun ferito ... 🔗palermotoday.it

Esplosione in una palazzina nel Palermitano: vigili del fuoco in azione - I vigili del fuoco sono intervenuti a Cinisi (Palermo) per l’esplosione in una palazzina di due piani. Sono ancora in corso le cause che hanno provocato la ... 🔗gazzettadelsud.it