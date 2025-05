Cina | turismo in aumento durante vacanze per primo maggio

vacanze per il primo maggio.Essendo una delle tre festivita’ piu’ lunghe della Cina, la vacanza di cinque giorni, da oggi primo maggio fino al 5, dovrebbe registrare una forte crescita del turismo. Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it - Cina: turismo in aumento durante vacanze per primo maggio Questa foto, scattata ieri 30 aprile 2025, mostra dei turisti che visitano il punto panoramico dello Slender West Lake a Yangzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Il numero di visitatori nelle attrazioni turistiche nazionali e’ aumentato con l’arrivo delleper il.Essendo una delle tre festivita’ piu’ lunghe della, la vacanza di cinque giorni, da oggifino al 5, dovrebbe registrare una forte crescita del. Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cina: Festa Qingming, viaggi transfrontalieri in aumento durante vacanze - La Cina ha registrato 2,07 milioni di viaggi in entrata e in uscita al giorno durante le vacanze per la Festa di Qingming, con un aumento del 19,7% su base annua, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale dell’immigrazione (NIA). Durante i tre giorni di vacanza, a partire dal 4 aprile, le agenzie di controllo delle frontiere cinesi hanno registrato un totale di 6,21 milioni di viaggi transfrontalieri, secondo l’amministrazione. 🔗romadailynews.it

Cina: aumento dazi USA non ha piu’ senso dal punto di vista economico - Un portavoce del ministero cinese degli Esteri oggi ha dichiarato che il dazio del 245% imposto dagli Stati Uniti su alcuni prodotti provenienti dalla Cina non ha piu’ senso dal punto di vista economico. Il 15 aprile, la Casa Bianca ha pubblicato sul proprio sito una scheda informativa sull’indagine della Sezione 232, in cui si afferma che la Cina rischia di subire un dazio fino al 245% sulle importazioni negli Stati Uniti a seguito delle sue azioni di ritorsione. 🔗romadailynews.it

Cina: campagna permuta beni di consumo procede a pieno ritmo durante la Festa di primavera - I consumatori cinesi hanno approfittato della campagna di permuta del Paese, che copre beni come telefoni cellulari, elettrodomestici e automobili, durante la recente vacanza della Festa di primavera, con un aumento delle vendite di telefoni cellulari del 182% su base annua, come mostrato dai dati ufficiali diffusi oggi. Il volume delle vendite con permuta di automobili, elettrodomestici, mobili e prodotti digitali ha raggiunto 8,6 milioni di unita’ durante il periodo festivo, dal 28 gennaio al 4 febbraio, con vendite totali superiori a 31 miliardi di yuan (circa 4,32 miliardi di ... 🔗romadailynews.it

Se ne parla anche su altri siti

Cina, boom del turismo in entrata durante il Capodanno cinese; Boom di cinesi in Europa durante la Golden Week. Italia fuori dai circuiti; Trump congela i dazi reciproci per 90 giorni, ma per la Cina aumentano al 125% - Tajani: la decisione di Trump è un segnale positivo, rafforzeremo export; Niente visto di entrata, e la Cina fa il pieno di turisti, Shanghai in testa. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cina: aumentano viaggi nazionali durante Festa di Qingming - La Cina ha registrato 126 milioni di viaggi nazionali durante i tre giorni di vacanze per la Festa di Qingming, conclusasi ieri, con un aumento del 6,3% rispetto all'anno precedente, secondo i dati ... 🔗elivebrescia.tv

Cina: Festa Qingming, viaggi transfrontalieri in aumento durante vacanze - La Cina ha registrato 2,07 milioni di viaggi in entrata e in uscita al giorno durante le vacanze per la Festa di Qingming, con un aumento del 19,7% su base annua, ha dichiarato oggi l'Amministrazione ... 🔗elivebrescia.tv

Cina: aumentano viaggi nazionali durante Festa di Qingming - La Cina ha registrato 126 milioni di viaggi nazionali durante ... I ricavi del turismo hanno raggiunto i 57,55 miliardi di yuan (circa 8 miliardi di dollari), con un aumento del 6,7% su base ... 🔗romadailynews.it