Cina | Shaanxi addetti eseguono manutenzione funivia monte Huashan

Un addetto alla manutenzione esegue un'ispezione di routine sulla funivia turistica dell'area panoramica del monte Huashan a Weinan, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, il 29 aprile 2025. Con le sue pareti rocciose a strapiombo e gli splendidi paesaggi, il monte ha attirato un gran numero di visitatori da tutto il mondo. Con un dislivello massimo di quasi 900 metri, la funivia panoramica della montagna, lunga 4.211 metri, ha offerto ai turisti un'esperienza di viaggio unica e ha guadagnato popolarita' dalla sua inaugurazione nel 2013. Per il buon funzionamento della funivia, l'ispezione delle parti meccaniche, dei sistemi elettrici e delle apparecchiature di comunicazione e' diventata il lavoro di routine degli addetti alla manutenzione ogni singolo giorno. Poiche' si prevedono circa 150.

Cina: Shaanxi registra primo ibis crestato nato in incubazione nel 2025 - La Riserva naturale nazionale dell’ibis crestato di Hanzhong, nello Shaanxi, nel nord-ovest della Cina, ha annunciato venerdi’ di aver incubato con successo un ibis crestato, il primo dell’anno. Il pulcino pesava 54,1 grammi ed era in buone condizioni di salute, ha riferito la riserva, aggiungendo che un secondo esemplare e’ nato ieri, anch’esso con un peso conforme agli standard. Il periodo da marzo a giugno segna la stagione riproduttiva per gli ibis crestati, e il centro di allevamento della riserva continua a combinare cova naturale e incubazione artificiale per garantire una ... 🔗romadailynews.it

Cina: Shaanxi, primo ibis crestato nato artificialmente nel 2025 - La Riserva naturale nazionale di Hanzhong dell’ibis crestato dello Shaanxi, nel nord-ovest della Cina, venerdi’ ha annunciato di aver incubato con successo un ibis crestato, il primo dell’anno. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6068885/6068885/2025-04-07/cina-shaanxi-primo-ibis-crestato-nato-artificialmente-nel-2025 Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: Shaanxi, panda giganti giocano sulla neve - Osservate questi panda giganti mentre giocano sulla neve nella contea di Foping, nella provincia sud-occidentale cinese dello Shaanxi. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5951979/5951979/2025-03-04/cina-shaanxi-panda-giganti-giocano-sulla-neve Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

