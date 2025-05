Cina | scopriamo in un minuto applicazioni IA piu’ interessanti

Cina sta decollando! Nel 2023 e' stato inaugurato il Foundation Model Innovation Center di Shanghai, che ha promosso oltre 100 startup fiorenti. Entro il 2024, la portata dell'industria dell'IA di Shanghai e' salita a circa 55 miliardi di dollari. Scoprite le incredibili applicazioni cinesi dell'IA in un solo minuto! – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma613778761377872025-05-01Cina-scopriamo-in-un-minuto-applicazioni-ia-piu-interessanti Agenzia Xinhua

Cina: Yunnan, scopriamo “shuttle tra le nuvole” per arrivare a scuola - Da un trekking di 3 ore sulle rupi a una “navetta tra le nuvole” di 30 minuti. In un villaggio dello Yunnan, in Cina, un tempo i bambini dovevano affrontare un percorso pericoloso per andare a scuola. Ma nel 2022 tutto e’ cambiato. Funivie e un ascensore mozzafiato di 268 metri permettono ai bambini di raggiungere la cima della montagna in modo sicuro e gratuito. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www. 🔗romadailynews.it

Cina: scopriamo “carnevale gastronomico” nello Yunnan - Un carnevale da non perdere per i buongustai! Con oltre 1.000 tipi di snack e piatti appetitosi provenienti dalla Cina e dai Paesi del Sud-est asiatico, un gioioso evento gastronomico e’ in corso nella contea di Weishan, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5946862/5946862/2025-03-03/cina-scopriamo-carnevale-gastronomico-nello-yunnan Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: scopriamo come si nutre cucciolo di tigre di un mese - Cosa significa nutrire un cucciolo di tigre di un mese? In uno zoo della fauna selvatica della provincia cinese dello Yunnan, la piccola Duo Li scioglie i cuori chiedendo il latte al suo guardiano ogni due ore! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6027358/6027358/2025-03-25/cina-scopriamo-come-si-nutre-cucciolo-di-tigre-di-un-mese Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: le due facce dell’IA, funzionario ICRC esprime preoccupazioni su sue applicazioni - Balthasar Staehelin, a capo della delegazione regionale dell’ICRC per l’Asia orientale, ha dichiarato in una recente intervista a Xinhua che l’IA presenta “due facce di una medaglia”. 🔗romadailynews.it