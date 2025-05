Cina | Pechino distretto di Tongzhou ospita Taihu Jazz Festival

Taihu Jazz Festival nel distretto di Tongzhou di Pechino, capitale della Cina, ieri 30 aprile 2025. L’evento si e’ aperto ieri a Tongzhou. Un concerto della quinta edizione del Taihu Jazz Festival si tiene nel distretto di Tongzhou di Pechino, capitale della Cina, ieri 30 aprile 2025. L’evento si e’ aperto ieri a Tongzhou. Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it - Cina: Pechino, distretto di Tongzhou ospita Taihu Jazz Festival La musicista Gao Xue suona l’erhu, uno strumento tradizionale cinese, durante un concerto della quinta edizione delneldidi, capitale della, ieri 30 aprile 2025. L’evento si e’ aperto ieri a. Un concerto della quinta edizione delsi tiene neldidi, capitale della, ieri 30 aprile 2025. L’evento si e’ aperto ieri a. Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it

