Cina | lavoratori migranti vedono aumento costante del reddito nel 2024

lavoratori migranti cinesi hanno guadagnato salari piu' alti e hanno sperimentato un miglioramento del tenore di vita, secondo un sondaggio pubblicato ieri dall'Ufficio nazionale di statistica – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma613808561380852025-05-01Cina-lavoratori-migranti-vedono-aumento-costante-del-reddito-nel-2024 Agenzia Xinhua

Cina: incontriamo futuri lavoratori robotici a Shanghai - Esplorate una fabbrica di robot di Shanghai dove i robot umanoidi vengono ora prodotti in massa. Questi “lavoratori del futuro” possono svolgere compiti che vanno dalle vendite al trasporto di carichi pesanti. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5931778/5931778/2025-02-26/cina-incontriamo-futuri-lavoratori-robotici-a-shanghai Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

