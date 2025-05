Cina | guardiani del fiume Giallo a stazione idrologica di Longmen

stazione idrologica di Longmen, nella citta’ di Hancheng, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, il 28 aprile 2025. La stazione si trova su uno strapiombo sulla riva del fiume Giallo a Hancheng. L’unico passaggio che conduce alla stazione e’ una funivia in acciaio incastonata in un canyon. La stazione, un’importante stazione di rilevamento delle alluvioni del fiume Giallo, ha accumulato molti dati idrologici per la gestione del fiume e lo sviluppo dell’economia nazionale. I tecnici della stazione monitorano 498.000 chilometri quadrati di risorse idriche del fiume Giallo, raccogliendo dati idrologici di prima mano e misurando il flusso d’acqua, il contenuto di sabbia, il livello e la qualita’ dell’acqua. 🔗 Romadailynews.it - Cina: guardiani del fiume Giallo a stazione idrologica di Longmen L’impiegato Zhang Yang prepara un utensile per il prelievo di campioni presso ladi, nella citta’ di Hancheng, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, il 28 aprile 2025. Lasi trova su uno strapiombo sulla riva dela Hancheng. L’unico passaggio che conduce allae’ una funivia in acciaio incastonata in un canyon. La, un’importantedi rilevamento delle alluvioni del, ha accumulato molti dati idrologici per la gestione dele lo sviluppo dell’economia nazionale. I tecnici dellamonitorano 498.000 chilometri quadrati di risorse idriche del, raccogliendo dati idrologici di prima mano e misurando il flusso d’acqua, il contenuto di sabbia, il livello e la qualita’ dell’acqua. 🔗 Romadailynews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giallo a Chiavari, maestra scopre cadavere di donna nel fiume Entella durante la gita - Il cadavere di una donna è stato rinvenuto nel fiume Entella nei pressi di Caperana, a Chiavari, in Liguria venerdì 4 aprile. Si tratta di una donna asiatica di circa 40 anni, di cui non si conosce ancora l’identita’. Il macabro ritrovamento durante la gita al parco fluviale La scoperta è stata fatta da una maestra che accompagnava una scolaresca per studiare la fauna del parco fluviale dell’Entella. 🔗notizieaudaci.it

Cina: sorvoliamo canale di Hongqi, “fiume artificiale nel cielo” - Sorvoliamo il magnifico canale di Hongqi, un progetto di irrigazione costruito sulle ripide montagne Taihang. Quest’anno ricorre il 60mo anniversario del completamento del canale, noto come il “fiume artificiale nel cielo”. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6068799/6068799/2025-04-07/cina-sorvoliamo-canale-di-hongqi-fiume-artificiale-nel-cielo Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Bergamo, cadavere di una giovane donna trovato nel fiume Serio ad Alzano Lombardo: è giallo - Il cadavere di una donna è stato ritrovato sul greto del fiume Serio ad Alzano Lombardo in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Al momento sono... 🔗ilmessaggero.it

Cosa riportano altre fonti

Cina: guardiani del fiume Giallo a stazione idrologica di Longmen - L'impiegato Zhang Yang prepara un utensile per il prelievo di campioni presso la stazione idrologica di Longmen, nella citta' di Hancheng, nella provincia ... 🔗romadailynews.it

Cina: orografia e idrografia - La Cina è un vastissimo paese asiatico che ... gialla” perché è formata dai depositi alluvionali del Fiume Giallo. Il terreno assai fertile ed il clima mite a causa della vicinanza con ... 🔗skuola.net

Trama del film I falchi del fiume giallo - Durante il conflitto tra Cina e Giappone, la moglie di un americano di stanza in un ospedale cinese non sopporta più la tensione continua dovuta alla guerra. Convinta inoltre che il marito la ... 🔗movieplayer.it