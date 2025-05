Cina | giovani attori portano nuova vitalita’ a Opera Hui

Opera Hui si trucca in un teatro di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell'Anhui, il 29 aprile 2025. L'Opera Hui e' una forma tradizionale di Opera cinese originaria dell'antica area di Huizhou ed e' uno dei principali generi operistici locali della provincia. Nel 2006 e' stata inserita nel primo lotto della lista del patrimonio culturale immateriale nazionale. Dal 2023, il Teatro dell'Opera Hui di Huangshan ha selezionato e reclutato un gruppo di giovani attori dell'Opera Hui, affrontando la carenza di eredi e migliorando il sistema di conservazione dell'Opera Hui.Questi giovani attori hanno costantemente acquisito esperienza, migliorato le loro capacita' e ampliato l'influenza dell'Opera attraverso le esibizioni nei festival operistici di villaggio e gli eventi di promozione organizzati nelle aree rurali e nelle scuole.

