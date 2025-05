Romadailynews.it - Cina: Chongqing, abitanti etnia Miao celebrano festa tradizionale

Il “Festival di Caihuashan”, la piu’ grande celebrazionedel gruppo etnico, e’ stato festeggiato di recente nella municipalita’ cinese di, incarnando la riverenza ancestrale per la natura, le preghiere per le benedizioni, e la celebrazione della riunione. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma613788761378872025-05-01Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it