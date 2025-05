Cina | astronauti Shenzhou-19 arrivano a Pechino

Shenzhou-19 e' arrivato a Pechino in aereo ieri dopo aver completato una missione di sei mesi nella stazione spaziale. La capsula di rientro del Shenzhou-19, con a bordo gli astronauti Cai Xuzhe, Song Lingdong e Wang Haoze, e' atterrata nel sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna, alle 13:08 (ora di Pechino) di ieri, e l'equipaggio e' uscito dalla capsula di rientro alle 14:02, secondo la China Manned Space Agency (CMSA). Dopo una permanenza in orbita di 183 giorni, i tre astronauti sono tutti in buona salute e la missione Shenzhou-19 con equipaggio e' stata un successo, ha dichiarato la CMSA. L'equipaggio entrera' ora in un periodo di quarantena medica e si sottoporra' a esami medici completi e valutazioni della salute, ha dichiarato l'agenzia, precisando che al termine di questo periodo incontreranno la stampa a Pechino.

