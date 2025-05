Cilento gatto ferito da un colpo di fucile | la denuncia di Enpa

gatto di colonia, iscritto regolarmente nei registri dell'Enpa Vallo della Lucania, è stato soccorso in condizioni critiche dopo essere stato ferito da un colpo d'arma da fuoco. A denunciarlo è la stessa sezione dell'Ente nazionale protezione animali, che ha raccontato l'episodio con toni. 🔗 Salernotoday.it

Gatto impallinato a Vallo della Lucania. ENPA denuncia: “vigliaccheria, serve giustizia” - Giampy è stato soccorso e trasferito d’urgenza presso la clinica Balbi di Roccagloriosa . ENPA Vallo della Lucania ha espresso un sentito ringraziamento alla clinica per la «disponibilità, ... 🔗infocilento.it