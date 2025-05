Cielo sereno e sole ma Sottocorona avvisa | da domenicaLe previsioni

sole e poi il ritorno dell'instabilità. Così si potrebbe tratteggiare brevemente il quadro meteorologico che attende gli italiani in questi giorni di festa e di relax. Indicando la mappa nello studio di Omnibus, Paolo Sottocorona ha infatti annunciato per oggi la "mancanza di nuvole tutto intorno all'Italia, effetto di un'alta pressione". Ieri, a ovest della penisola iberica, si sono affacciate "due situazioni di bassa pressione molto forte con queste spirali molto intense" e, come ha spiegato l'esperto, "non ci si aspettava che arrivassero a interessare la Penisola in questi giorni". Si parte comunque "da una situazione di Cielo sereno, poco nuvoloso" ed è difficile che la giornata "cambi così in poche ore". Per il primo maggio il tempo sarà "sereno o poco nuvoloso al sud, al centro e anche al nord", ha confermato Sottocorona.

Verso il weekend con il sole e il cielo sereno, ma domenica calano le temperature - Condizioni invariate anche per i prossimi giorni, con tempo stabile e soleggiato grazie ad un promontorio anticiclonico, esteso dal mediterraneo fin verso l’Europa centro settentrionale. Tuttavia da domenica 6 aprile, graduale flessione del campo barico dovuto all’avvicinarsi dai Balcani, di un nucleo di aria fredda di matrice artica, il quale, sarà responsabile di un repentino calo termico, e di una certa instabilità pomeridiana sui settori prealpini, per i primi giorni della prossima settimana. 🔗bergamonews.it

Sole e cielo sereno: perché a Milano sembra già primavera (e quando cambia tutto) - Sole e aria frizzantina. Quasi un assaggio di primavera. E’ tutto “merito” dell’anticiclone ben disteso sull’Europa centrale e meridionale che abbraccia anche la Lombardia. Anche a Milano l’inizio di marzo, come spiega Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com, le giornate trascorrono... 🔗milanotoday.it

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio giovedì 20 marzo 2025: freddo, sole e cielo sereno - Freddo, sole e cielo sereno. Queste sono le previsioni per oggi, giovedì 20 marzo 2015, nella capitale e nella regione Lazio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

