Ciclismo Vittoria Bussi senza limiti | in pista per il Record dell’Ora e dell’inseguimento individuale

Vittoria Bussi cercherà di migliorare ulteriormente il Record dell'Ora che già le appartiene: la ciclista italiane detiene il prestigioso primato con 50,267 km dal 2023 e venerdì 9 maggio, ad Aguascalientes (Messico), proverà a incrementare la distanza percorsa in un ora in un Velodromo. L'annuncio del tentativo è stato dato dall'Unione Ciclistica Internazionale, la quale ha comunicato che la 38enne andrà a caccia anche del Record dell'inseguimento individuale (miglior prestazione cronometrica sui quattro chilometri, attualmente il 4:24.060 della britannica 4:24.060 firmato a febbraio).Vittoria Bussi ha dichiarato: "Sapere che avrò un'altra possibilità di provare il Record dell'Ora mi manda al settimo cielo. Posso dire di aver iniziato davvero la mia carriera ciclistica proprio con questo primato e quindi concludere il mio percorso con un altro Record sarebbe un sogno.

Ciclismo / In Romagna è ancora Tommaso Cingolani, terza vittoria consecutiva - La squadra della Zero24 brilla sui colli Marignanesi, gara durissima: solo 68 gli atleti al traguardo. Quarto Alessiani, ottavo di Edoardo Fiorini CHIARAVALLE 9 aprile 2025 – Un’altra domenica da ricordare per la squadra Allievi della Zero24 di Chiaravalle protagonista assoluto al GP Colli Marignanesi, 60 km con 182 atleti al via e solo 68 al traguardo. Tommaso Cingolani ha centrato la sua terza vittoria consecutiva ed a completare la buona prestazioje di squadra da registrare il quarto posto di Andrea Gabriele Alessiani e l’ottavo di Edoardo Fiorini. 🔗.com

Ciclismo, prima vittoria in una gara a tappe per la Solution Tech-Vini Fantini - Con la maglia gialla di leader della classifica generale e posizionato a centro del gruppo compatto che ha concluso l’ultima tappa, ha esultato l’ucraino Kyrylo Tsarenko per essersi aggiudicato il Tour of Hainan nell’isola cinese che ha ospitato nel corso della settimana la competizione internazionale. Una settimana decisamente brillante per la Solution Tech-Vini Fantini, che per la prima volta da quando è nel ciclismo si è aggiudicata una gara a tappe. 🔗sport.quotidiano.net

