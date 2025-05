Ciclismo Lorenzo Fortunato | Voglio fare bene al Romandia e poi vincere una tappa al Giro

Lorenzo Fortunato è tornato alla vittoria nella seconda tappa del Giro di Romandia. Con una fenomenale azione nell'ultimo chilometro il corridore dell'Astana ha beffato i compagni di fuga, vincendo a braccia alzare sul traguardo di La Grande Béroche. Al secondo posto ha concluso il francese Alex Baudin (EF Education-EasyPost), mentre terzo e quarto sono arrivati i belgi Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) e Lennert Van Eetvelt (Lotto).Fortunato è stato intervista da SpazioCiclismo al termine della tappa e ha parlato proprio delle sue sensazioni dopo la vittoria odierna: "Mi sento bene. Oggi è stata dura perché la Soudal Quick-Step ha iniziato a spingere sin dalla partenza e tutto il gruppo aspettava l'attacco di Remco Evenepoel sull'ultima salita. Siamo rimasti una ventina di corridori e nel finale sono contento di essere riuscito a vincere la tappa".

Ciclismo, Lorenzo Fortunato vince la 2° tappa del Giro di Romandia. Baudin nuovo leader della generale - Lorenzo Fortunato brilla a La Grande Béroche. L’azzurro vince la seconda tappa del Giro di Romandia e sale al quarto posto della classifica generale, a 17” dal nuovo leader Alex Baudin (2° quest’oggi), che precede in classifica Junior Lecerf (5”) e Lennert Van Eetvelt (6”). Tra i più vivaci in avvio ci sono Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninick), Ben Zwiehoff (Red Bull – BORA – hansgrohe), Lucas Plapp (Team Jayco AlUla), Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team), ma il tentativo di fuga viene subito neutralizzato. 🔗sportface.it

