Ciclismo Lorenzo Fortunato vince la 2 tappa del Giro di Romandia Baudin nuovo leader della generale

Lorenzo Fortunato brilla a La Grande Béroche. L’azzurro vince la seconda tappa del Giro di Romandia e sale al quarto posto della classifica generale, a 17” dal nuovo leader Alex Baudin (2° quest’oggi), che precede in classifica Junior Lecerf (5”) e Lennert Van Eetvelt (6”).Tra i più vivaci in avvio ci sono Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninick), Ben Zwiehoff (Red Bull – BORA – hansgrohe), Lucas Plapp (Team Jayco AlUla), Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team), ma il tentativo di fuga viene subito neutralizzato. Sulla salita di Col de La Tourne a mettersi in proprio sono Zwiehoff e Hugh Carthy (EF EDucation-Easy Post), mentre Julien Bernard (Lidl-Trek), Asbjorn Hellemose (Team Jayco AlUla), Rèmy Rochas (Groupama FDJ) e Raùl Garcia Pierna (Arkèa B&B Hotels) si iscrivono alla rosa degli inseguitori. 🔗 brilla a La Grande Béroche. L’azzurrola secondadeldie sale al quarto postoclassifica, a 17” dalAlex(2° quest’oggi), che precede in classifica Junior Lecerf (5”) e Lennert Van Eetvelt (6”).Tra i più vivaci in avvio ci sono Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninick), Ben Zwiehoff (Red Bull – BORA – hansgrohe), Lucas Plapp (Team Jayco AlUla), Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team), ma il tentativo di fuga viene subito neutralizzato. Sulla salita di Col de La Tourne a mettersi in proprio sono Zwiehoff e Hugh Carthy (EF EDucation-Easy Post), mentre Julien Bernard (Lidl-Trek), Asbjorn Hellemose (Team Jayco AlUla), Rèmy Rochas (Groupama FDJ) e Raùl Garcia Pierna (Arkèa B&B Hotels) si iscrivono alla rosa degli inseguitori. 🔗 Sportface.it

