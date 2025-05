Ciclismo | al giapponese Narita il Gp Città di Cortona

Cortona,1 maggio 2025 – È giapponese il vincitore del Gran Premio Città di Cortona-Trofeo Val di Perle. Koshi Narita del Japan Cucling Federation ha conquistato la vittoria precedendo il toscano Ballerini e l'emiliano Fabbri, tandem del Team Vangi Il Pirata una delle formazioni più forti della categoria juniores e tra le maggiori favorite della gara che si corre nella giornata del Primo Maggio. Una corsa condotta ad oltre 40 di media decisa dalla fuga di un quintetto, con i primi tre della classifica finale più Cisneros e Cianti. L'accordo è stato buone ed i cinque hanno raggiunto il traguardo con mezzo minuto di vantaggio nei confronti dei primi inseguitori e con il successo dell'atleta giapponese.ORDINE DI ARRIVO: 1)Koshi Narita (Giappone) km 111m alla media di Km 40,511; 2)Mattia Ballerini (Team Vangi Il Pirata); 3)Luca Fabbri (idem); 4)Said Jose Leon Cisneros (A.

