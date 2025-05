Cibo e pace nel mondo La lezione dimenticata per Nutrire il Pianeta

Cibo, celebrare il mantra “Nutrire il Pianeta”, denunciare lo sfruttamento delle risorse e accompagnare i visitatori verso il gioco di sponda tra i 50 Padiglioni e gli innumerevoli Cluster affacciati sull’interminabile Decumano e sul Cardo. Della serie: se la prima impressione aiuta, quella offerta dall’Esposizione Universale sembra decisamente promettente. Inizia l’esplorazione. E la prima sosta dovuta è nel piccolo spazio Caritas dominato al centro dall’opera “Voglia di pace” dell’artista Wolf Vostell: una vecchia e arruginita Cadillac assediata da un muro di baguette a rammentare il contrasto tra il lusso irragionevole e il pane “elemento di equilibrio”. 🔗 Ilgiorno.it - Cibo e pace nel mondo. La lezione (dimenticata) per “Nutrire il Pianeta“ di Paolo GallianiMILANOIl benvenuto? Iperbolico. Confezionato e impacchettato dentro il Padiglione Zero in formato kolossal con maxi-schermi televisivi e dodici sale allestite per ricostruire il rapporto millenario tra uomo e, celebrare il mantra “il”, denunciare lo sfruttamento delle risorse e accompagnare i visitatori verso il gioco di sponda tra i 50 Padiglioni e gli innumerevoli Cluster affacciati sull’interminabile Decumano e sul Cardo. Della serie: se la prima impressione aiuta, quella offerta dall’Esposizione Universale sembra decisamente promettente. Inizia l’esplorazione. E la prima sosta dovuta è nel piccolo spazio Caritas dominato al centro dall’opera “Voglia di” dell’artista Wolf Vostell: una vecchia e arruginita Cadillac assediata da un muro di baguette a rammentare il contrasto tra il lusso irragionevole e il pane “elemento di equilibrio”. 🔗 Ilgiorno.it

