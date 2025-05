Ciao Paolo questa piazza è per te L' omaggio a Benvegnù sul palco del Primo Maggio

palco del concertone del Primo Maggio. Ce lo hanno portato i Benvegnù, la band del cantautore Paolo Benvegnù, scomparso improvvisamente 4 mesi fa e che si è esibita in un sentito ricordo. La voce e la chitarra dell'aretino Luca Baldini dell'Officina delle Culture ha. 🔗 Arezzonotizie.it - "Ciao Paolo, questa piazza è per te". L'omaggio a Benvegnù sul palco del Primo Maggio Un pezzo di Arezzo suldel concertone del. Ce lo hanno portato i, la band del cantautore, scomparso improvvisamente 4 mesi fa e che si è esibita in un sentito ricordo. La voce e la chitarra dell'aretino Luca Baldini dell'Officina delle Culture ha. 🔗 Arezzonotizie.it

Roma, a piazza del Popolo la manifestazione per l’Europa. Gentiloni plaude al riarmo: “Decisione storica”. La gente sotto il palco canta “Bella ciao” - Si riunisce la “piazza grande” per l’Europa. Sono attese 15.000 persone. Il via alle 15 ma la piazza è già pronta e prima che tutto cominci è stato intonata tra la folla ‘bella ciao’. La manifestazione è promossa dai sindaci di 14 città che hanno raccolto l’appello del giornalista e scrittore Michele Serra dalle colonne di Repubblica. Sarà lui ad aprire gli interventi L'articolo Roma, a piazza del Popolo la manifestazione per l’Europa. 🔗ilfattoquotidiano.it

Travolta da una palma, la rabbia in piazza Paolo da Novi: “Era pericolante da molti anni” - Sulla morte di Francesca Testino aperta una indagine per omicidio colposo, sui social immagini datate in cui si vedeva l’albero inclinato 🔗repubblica.it

Genova, donna travolta da una palma in piazza Paolo da Novi: morta sul colpo - Tragedia nel cuore del quartiere Foce, a Genova. Una donna di 58 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio dopo essere stata travolta dalla caduta improvvisa di una palma in piazza Paolo Da Novi. Nonostante i soccorsi tempestivi e i tentativi di rianimazione effettuati dal personale del 118 e dalla Croce Bianca, per lei non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenute immediatamente le pattuglie della polizia locale e le volanti della Questura, mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati della rimozione della pianta per liberare il corpo della vittima. 🔗thesocialpost.it

"Ciao Paolo, questa piazza è per te". L'omaggio a Benvegnù sul palco del Primo Maggio - Luca Baldini ha cantato prima con Brunori Sas e poi con Ermal Meta e ha annunciato l'evento aretino per il cantante improvvisamente scomparso 4 mesi fa ... 🔗arezzonotizie.it

Piazza San Giovanni ricorda Paolo Benvegnù - Dal palco del Concertone in Piazza San Giovanni a Roma l'omaggio a Paolo Benvegnù, l'artista scomparso prematuramente quattro mesi fa. Alla sua band, i Benvegnù, si sono uniti Brunori Sas per intonare ... 🔗ansa.it