Ci ha mostrato il percorso che dovremmo seguire

2025-05-01 00:03:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Il film di Hansi ha salutato Lamine Yamal dopo che il prodigio adolescente ha prodotto un display scintillante mentre il Barcellona è venuto due volte da dietro per disegnare 3-3 con l’Inter in una semifinale esaltante della Champions League presso Estadi Olimpic Lluis Companys.Il diciassettenne, facendo la sua centesima apparizione a Barcellona, ??ha segnato uno sforzo solista sublime e due volte ha colpito la traversa in una notte in cui le due squadre hanno scambiato obiettivi sbalorditivi e Marcus Thuram e Raphinha hanno fatto entrambi la storia.“Lamine ci hailche”, ha detto Flick dopo la partita.“Sono molto contento della squadra. Dobbiamo continuare a combattere fino alla fine. 🔗 Justcalcio.com