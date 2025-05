Chivu si prende il Parma e apre una finestra sul futuro

Chivu e il Parma pare sia destinato a proseguire. I risultati che si è messo in tasca da quando l'allenatore rumeno è arrivato sulla panchina del Parma sono il miglior biglietto da visita, servito a convincere tutti. Altro che azzardo, a quanto pare la scelta di.

Il Parma di Chivu ha una nuova attenzione nelle coperture - Chivu è subentrato a Pecchia e ha cercato di lavorare sulla solidità del Parma. La squadra cerca di tenere linee basse e strette, mentre in possesso il gioco passa dalle fasce. TATTICA – Chivu ha cercato di dare solidità al Parma con pochi e semplici accorgimenti. Tradotto, la squadra non ha più l’idea di attaccare con quattro uomini alti dimenticandosi totalmente degli spazi lasciati. In non possesso l’attenzione è sulle coperture più che sulla pressione, con un 4-4-2 o un 4-1-4-1 col centravanti che scherma il vertice basso avversario Davanti alla difesa gioca di preferenza Mandela Keita, ... 🔗inter-news.it

Verona Parma 0-0, reti bianche al Bentegodi. Chivu strappa un punto! La classifica Serie A aggiornata - di RedazioneVerona Parma 0-0, reti bianche al Bentegodi. Chivu strappa un punto! La classifica Serie A aggiornata dopo il match appena terminato Termina qui Verona Parma, gara delle 18:30 di questa 30a giornata di Serie A. Match del Bentegodi che si chiude con il risultato di 0-0. Un punto a testa quindi per le squadre di Zanetti e dell’ex Inter, Chivu, che si dividono il bottino e provano a muovere la loro classifica. 🔗internews24.com

Parma Inter, la partita speciale di Thuram: gara batticuore, si apre il cassetto dei ricordi - di RedazioneParma Inter, Thuram torna a casa per la prima volta da avversario. La speciale giornata del figlio di Lillian Parma–Inter sarà una gara batticuore per Marcus Thuram. L’attaccante nerazzurro, figlio dell’ex calciatore Lilian, è nato proprio in Emilia, quando suo padre giocava con la maglia gialloblu. Sono diversi infatti i ricordi d’infanzia che lo legano a quella città, nella quale si ritroverà a contendere alla squadra di casa tre punti che all’Inter servono più di ogni altra cosa. 🔗internews24.com

Chivu esalta il Parma, frecciata all'Inter: "Pensavano di averla già vinta..." - Cristian Chivu ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio interno per 2-2 del Parma contro l'Inter conquistato ... Lascio diverse porte aperte perché dobbiamo adattarci anche alle strategie ... 🔗tuttosport.com

Parma, Chivu: "Vittoria che muove la classifica" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... 🔗video.sky.it

Chivu: “Partita più importante per il Parma. Non posso negare il mio passato” - Le parole dell’allenatore del Parma Cristian Chivu alla vigilia della gara contro l’Inter, che avrà un sapore particolare per l’allenatore Da quando è arrivato sulla panchina gialloblù, Cristian Chivu ... 🔗gianlucadimarzio.com