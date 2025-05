Chiuso l’hotel delle baby gang

baby gang dedite a scippi e raid violenti. Poi la notte tornavano tutti lì, nel dormitorio dei Romiti, in via Firenze. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Chiuso l’hotel delle baby gang Forlì, 1 maggio 2025 – In molti (da tempo) sapevano. Residenti e vicini avevano già avvertito la polizia. Diverse volte. E infatti nei mesi scorsi gli agenti s’erano fatti vivi. Controlli vari. Ora però sfociati nel sequestro dell’immobile.Una casa ristrutturata. Bell’aspetto. Forbita. Ma dentro è una specie di gulag. Un inferno. Sporcizia. Rifiuti. Materassi sul pavimento. O in cantina. Di fatto, un motel per disperati. Di senza casa. Di invisibili. Stranieri. Spesso clandestini. Spessissimo con precedenti penali o denunce alle spalle racimolate in mesi di esistenza tenuta in piedi da espedienti di tutti i tipi. Furti. Minacce. Lesioni. Sono quelli che animano la microcriminalità della città. Tanti sono giovanissimi, alleandosi tra loro indedite a scippi e raid violenti. Poi la notte tornavano tutti lì, nel dormitorio dei Romiti, in via Firenze. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

