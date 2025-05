Chieti trovati morti i due vigili del fuoco dispersi | sono scivolati in un crepaccio Salvi i due colleghi

vigili del fuoco del comando di Chieti sono stati trovati morti dopo essere scivolati in un crepaccio. Salvi invece due loro colleghi 🔗Notizie.virgilio.it Notizie.virgilio.it - Chieti, trovati morti i due vigili del fuoco dispersi: sono scivolati in un crepaccio. Salvi i due colleghi Duedeldel comando distatidopo esserein uninvece due loro

Approfondimenti da altre fonti

Chieti, trovati morti i due vigili del fuoco dispersi. «Scivolati in un crepaccio durante una escursione. Erano fuori servizio» - I fatti a Balzolo, non lontano dal Parco nazionale della Maiella: le operazioni sul fiume Avello durate tutta la notte 🔗xml2.corriere.it

Chieti, trovati morti i due vigili del fuoco dispersi dopo un’escursione: «Erano fuori servizio» - Sono stati trovati senza vita i corpi dei due vigili del Fuoco di Chieti scivolati in una forra del fiume Avello nella serata di ieri, mercoledì 30 aprile, durante un’escursione. I soccorritori impegnati nelle operazioni di recupero hanno trovato i due cadaveri oggi intorno all’ora di pranzo. Le due vittime facevano parte di un gruppo di quattro vigili del Fuoco, tutti liberi da servizio e appartenenti al comando di Chieti, dispersi durante una escursione in località Balzolo, nel territorio del Comune di Pennapiedimonte. 🔗open.online

Tragedia a Chieti: trovati morti due vigili del Fuoco nel fiume Avello - Sono stati individuati dai soccorritori i corpi dei due vigili del Fuoco di Chieti scivolati in una forra del fiume Avello ieri sera nel corso di una escursione: ad eseguire le operazioni di recupero è il personale specializzato dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e speleologico. I due facevano parte di un gruppo di quattro vigili del Fuoco, tutti liberi da servizio e appartenenti al comando di Chieti, dispersi durante una escursione in località Balzolo, nel territorio del Comune di Pennapiedimonte. 🔗quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chieti, morti i due vigili del fuoco dispersi durante un'escursione sulla Maiella; Trovati morti i due vigili del fuoco dispersi in Abruzzo; Chieti: trovati morti i due Vigili del fuoco dispersi a Pennapiedimonte; Trovati morti i due vigili del fuoco scivolati in un crepaccio: in corso il recupero dei corpi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Chieti, trovati morti i vigili del fuoco dispersi: chi erano Emanuele Capone e Nico Civitella - Nico Civitella ed Emanuele Capone, i due vigili del fuoco dispersi il 30 aprile, sono stati ritrovati morti in una forra del fiume Avello, a Balzolo di Pennapiedimonte. 🔗notizie.it

Chieti, trovati morti i due vigili del fuoco dispersi. Cordoglio di Musumeci - Sono stati individuati dai soccorritori i corpi dei due vigili del fuoco di Chieti scivolati ieri sera in una gola profonda del fiume Avello nel ... 🔗iltempo.it

Chieti, morti i due vigili del fuoco dispersi durante un'escursione sulla Maiella - (Adnkronos) - Sono stati trovati morti i due vigili del fuoco dispersi da ieri durante un'escursione a Pennapiedimonte, sulla Maiella, in provincia di Chieti, dopo essere scivolati in una zona impervi ... 🔗msn.com