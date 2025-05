Chieti trovati morti i due vigili del fuoco dispersi dopo un’escursione | Erano fuori servizio

trovati senza vita i corpi dei due vigili del fuoco di Chieti scivolati in una forra del fiume Avello nella serata di ieri, mercoledì 30 aprile, durante un’escursione. I soccorritori impegnati nelle operazioni di recupero hanno trovato i due cadaveri oggi intorno all’ora di pranzo. Le due vittime facevano parte di un gruppo di quattro vigili del fuoco, tutti liberi da servizio e appartenenti al comando di Chieti, dispersi durante una escursione in località Balzolo, nel territorio del Comune di Pennapiedimonte. Due di loro sono stati soccorsi dal personale del 118 già nella serata di ieri e non corrono pericolo di vita. Mentre gli altri due, scivolati in una forra, Erano rimasti dispersi per diverse ore.Dove sono caduti i pompieri: la forra dell’AvelloSecondo una prima ricostruzione fornita al quotidiano Il Centro il gruppo, nel suo giorno libero, era impegnato in un’escursione nella forra (un canyon percorso dall’acqua) del fiume Avello, nel parco nazionale della Maiella. 🔗 Sono statisenza vita i corpi dei duedeldiscivolati in una forra del fiume Avello nella serata di ieri, mercoledì 30 aprile, durante. I soccorritori impegnati nelle operazioni di recupero hanno trovato i due cadaveri oggi intorno all’ora di pranzo. Le due vittime facevano parte di un gruppo di quattrodel, tutti liberi dae appartenenti al comando didurante una escursione in località Balzolo, nel territorio del Comune di Pennapiedimonte. Due di loro sono stati soccorsi dal personale del 118 già nella serata di ieri e non corrono pericolo di vita. Mentre gli altri due, scivolati in una forra,rimastiper diverse ore.Dove sono caduti i pompieri: la forra dell’AvelloSecondo una prima ricostruzione fornita al quotidiano Il Centro il gruppo, nel suo giorno libero, era impegnato innella forra (un canyon percorso dall’acqua) del fiume Avello, nel parco nazionale della Maiella. 🔗 Open.online

