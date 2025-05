Chieti morti i due vigili del fuoco dispersi durante un’escursione sulla Maiella

(Adnkronos) – Sono stati trovati morti i due vigili del fuoco dispersi da ieri durante un'escursione a Pennapiedimonte, sulla Maiella, in provincia di Chieti, dopo essere scivolati in una zona impervia. I due colleghi che erano con loro, tutti del comando di Chieti, sono stati soccorsi in località Balzolo dal 118.

Chieti, trovati morti i due vigili del fuoco dispersi dopo un’escursione: «Erano fuori servizio» - Sono stati trovati senza vita i corpi dei due vigili del Fuoco di Chieti scivolati in una forra del fiume Avello nella serata di ieri, mercoledì 30 aprile, durante un’escursione. I soccorritori impegnati nelle operazioni di recupero hanno trovato i due cadaveri oggi intorno all’ora di pranzo. Le due vittime facevano parte di un gruppo di quattro vigili del Fuoco, tutti liberi da servizio e appartenenti al comando di Chieti, dispersi durante una escursione in località Balzolo, nel territorio del Comune di Pennapiedimonte. 🔗open.online

Tragedia a Chieti: trovati morti due vigili del Fuoco nel fiume Avello - Sono stati individuati dai soccorritori i corpi dei due vigili del Fuoco di Chieti scivolati in una forra del fiume Avello ieri sera nel corso di una escursione: ad eseguire le operazioni di recupero è il personale specializzato dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e speleologico. I due facevano parte di un gruppo di quattro vigili del Fuoco, tutti liberi da servizio e appartenenti al comando di Chieti, dispersi durante una escursione in località Balzolo, nel territorio del Comune di Pennapiedimonte. 🔗quotidiano.net

Quattro vigili del fuoco si perdono durante un'escursione: due ritrovati morti dopo ore di ricerche - La comunità della Majella è rimasta con il fiato sospeso per le le ricerche di due dei quattro vigili del fuoco che nella giornata di ieri (30 aprile) si erano persi durante... 🔗ilmessaggero.it

