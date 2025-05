Chieti morti i due vigili del fuoco dispersi durante un’escursione sulla Maiella

morti i due vigili del fuoco dispersi da ieri durante un'escursione a Pennapiedimonte, sulla Maiella, in provincia di Chieti, dopo essere scivolati in una zona impervia. I due colleghi che erano con loro, tutti del comando di Chieti, sono stati soccorsi in località Balzolo dal 118. Dopo l'allarme, scattato ieri .L'articolo Chieti, morti i due vigili del fuoco dispersi durante un’escursione sulla Maiella proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 (Adnkronos) – Sono stati trovatii duedelda ieriun'escursione a Pennapiedimonte,, in provincia di, dopo essere scivolati in una zona impervia. I due colleghi che erano con loro, tutti del comando di, sono stati soccorsi in località Balzolo dal 118. Dopo l'allarme, scattato ieri .L'articoloi duedelproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Ne parlano su altre fonti

Chieti, trovati morti i due vigili del fuoco dispersi. «Scivolati in un crepaccio durante una escursione. Erano fuori servizio» - I fatti a Balzolo, non lontano dal Parco nazionale della Maiella: le operazioni sul fiume Avello durate tutta la notte 🔗xml2.corriere.it

Chieti, trovati morti i due vigili del fuoco dispersi dopo un’escursione: «Erano fuori servizio» - Sono stati trovati senza vita i corpi dei due vigili del Fuoco di Chieti scivolati in una forra del fiume Avello nella serata di ieri, mercoledì 30 aprile, durante un’escursione. I soccorritori impegnati nelle operazioni di recupero hanno trovato i due cadaveri oggi intorno all’ora di pranzo. Le due vittime facevano parte di un gruppo di quattro vigili del Fuoco, tutti liberi da servizio e appartenenti al comando di Chieti, dispersi durante una escursione in località Balzolo, nel territorio del Comune di Pennapiedimonte. 🔗open.online

Tragedia a Chieti: trovati morti due vigili del Fuoco nel fiume Avello - Sono stati individuati dai soccorritori i corpi dei due vigili del Fuoco di Chieti scivolati in una forra del fiume Avello ieri sera nel corso di una escursione: ad eseguire le operazioni di recupero è il personale specializzato dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e speleologico. I due facevano parte di un gruppo di quattro vigili del Fuoco, tutti liberi da servizio e appartenenti al comando di Chieti, dispersi durante una escursione in località Balzolo, nel territorio del Comune di Pennapiedimonte. 🔗quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Chieti, morti i due vigili del fuoco dispersi durante un'escursione sulla Maiella; Chieti, morti i due vigili del fuoco dispersi: «Scivolati in un crepaccio, erano fuori servizio». Altri due salvati; Tragedia nel Chietino: trovati morti i due vigili del fuoco dispersi; Trovati morti i due vigili del fuoco dispersi in escursione in Abruzzo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Chieti, morti i due vigili del fuoco dispersi durante un'escursione sulla Maiella - (Adnkronos) - Sono stati trovati morti i due vigili del fuoco dispersi da ieri durante un'escursione a Pennapiedimonte, sulla Maiella, in provincia di Chieti, dopo essere scivolati in una zona impervi ... 🔗msn.com

Trovati morti i due vigili del fuoco dispersi in Abruzzo durante un'escursione - Sono stati individuati dai soccorritori i corpi dei due vigili del Fuoco di Chieti scivolati in una forra del fiume Avello ieri sera nel corso di una escursione: ad eseguire le operazioni di recupero ... 🔗ansa.it

Chieti: morti i 2 vigili del fuoco dispersi sulle montagne dell’Abruzzo - Sono stati individuati dal Soccorso alpino senza vita i corpi dei due vigili del fuoco dispersi da mercoledì sera in Abruzzo, in località Balzolo di Pennapiedimonte, nella provincia di Chieti. Sono in ... 🔗msn.com