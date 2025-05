Lapresse.it - Chieti: morti i 2 vigili del fuoco dispersi sulle montagne dell’Abruzzo

Sono stati individuati dal Soccorso alpino senza vita i corpi dei duedelda mercoledì sera in Abruzzo, in località Balzolo di Pennapiedimonte, nella provincia di. Sono in corso le operazioni per il recupero dei corpi dei due, entrambi 43enni e in servizio al comando deideldi. Erano impegnati in un’escursione con altri due colleghi liberi dal servizio. Tratti in salvo gli altri 2 colleghi., Marsilio: “Su morte, vicino al dolore famiglie”“Purtroppo questa giornata di festa è stata funestata dal ritrovamento del corpo senza vita dei duedelche si eranoin una forra nelle vicinanze di Pennapiedimonte. A nome personale e dell’intera giunta regionale mi stringo alle loro famiglie in questo momento di grande dolore. 🔗 Lapresse.it