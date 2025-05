Chiesto il processo per 31 neofascisti | hanno fatto il saluto romano per il “presente” di Acca Larentia

Si tratta di militanti dell'organizzazione neofascista CasaPound. Sono accusati di violazione della legge Mancino che punisce i crimini d'odio, e della legga Scelba che punisce l'apologia di fascismo. 🔗 Fanpage.it

