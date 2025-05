Chiesette di campagna interamente affrescate un santuario barocco a Vicoforte sormontato da una cupola ellittica da record sentieri che si snodano nel verde Le Langhe Monregalesi offrono un' accoglienza raffinata e percorsi d' arte tutti da scoprire Per un tour lontani dalla pazza folla

lontani dal turismo di massa, in Italia è facile, se le mete sono i tesori d’arte meno noti del nostro patrimonio culturale, il più grande del mondo.In Piemonte c’è un territorio tutto da scoprire: le Langhe Monregalesi che hanno come “capitale” Mondovì (Cuneo). Il paesaggio delle Langhe contemporanee a Exposed, Torino X La chiesa campestre di San Fiorenzo a Bastia Mondovì (sanfiorenzo. 🔗 Iodonna.it - Chiesette di campagna interamente affrescate, un santuario barocco a Vicoforte sormontato da una cupola ellittica da record, sentieri che si snodano nel verde. Le Langhe Monregalesi offrono un'accoglienza raffinata e percorsi d'arte tutti da scoprire. Per un tour lontani dalla pazza folla Viaggiare controcorrente,dal turismo di massa, in Italia è facile, se le mete sono i tesori d’meno noti del nostro patrimonio culturale, il più grande del mondo.In Piemonte c’è un territorio tutto da: leche hanno come “capitale” Mondovì (Cuneo). Il paesaggio dellecontemporanee a Exposed, Torino X La chiesa campestre di San Fiorenzo a Bastia Mondovì (sanfiorenzo. 🔗 Iodonna.it

Se ne parla anche su altri siti

Campagna contro le zanzare: nuove regole per i trattamenti negli spazi privati - È partita la campagna 2025 per il contrasto alla proliferazione della zanzara comune e della zanzara tigre, vettori di pericolose malattie virali come Dengue, Zika, Chikungunya e West Nile. L’Amministrazione comunale di Modena, in collaborazione con l’Ausl e i Ceas, ha avviato azioni mirate sia... 🔗modenatoday.it

Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia - I senatori di Fratelli d'Italia hanno presentato una campagna nazionale dal titolo "Io ti ascolto - Contro il degrado la famiglia torna protagonista" per contrastare e sensibilizzare sul fenomeno della baby gang, che rappresenta solo la punta dell'iceberg del bullismo. L'articolo Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Felice Laveglia muore a 17 anni schiacciato dal trattore a Montopoli Valdarno: ‘Amava la campagna’ - Il drammatico ritrovamento del papà che non l’aveva visto rientrare Un drammatico incidente ha sconvolto Montopoli Valdarno. Felice Laveglia, 17 anni, ha perso la vita schiacciato dal trattore che stava guidando nei campi di famiglia. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 31 marzo in località Chiecina. Intono alle 20:15 il padre, preoccupato per il ritardo, è andato a cercarlo e lo ha trovato privo di sensi sotto il mezzo. 🔗notizieaudaci.it

Cosa riportano altre fonti

Chiesa della Madonna dei Cacciatori, ha riaperto la scorsa estate dopo il restauro. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online