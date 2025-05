Chiesa può tornare in Serie A? Messo sin da subito ai margini dal Liverpool cosa può succedere in estate

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Federico Chiesa, esterno che il calciomercato Juventus ha ceduto al Liverpool un'estate fa ma che non è stato in grado di ritagliarsi uno spazio nella squadra di Slot. L'attaccante della Nazionale italiana ha disputato solo 4 partite di campionato (gli serve la quinta per ricevere la medaglia di vincitore della Premier League). Numeri da incubo che potrebbero spingerlo a lasciare l'Inghilterra e a fare ritorno in Serie A in estate.

